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Янаки Милев победи Пьотр Нестеров в българското дерби на турнира в Пловдив

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Спорт
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Надпреварата е от сериите ATP Challenger 50.

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Снимка: БТА
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Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

В среща между двама национали и много добри приятели Милев се наложи със 7:6(6), 3:6, 6:4 над Пьотр Нестеров. Двамата изиграха много качествен и оспорван мач, който продължи два часа и 34 минути.

Нестеров направи първия пробив в мача, за да поведе с 4:3, но Милев отговори с рибрейк още в следващия гейм. До края на първия сет нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Милев пропусна три сетбола, но от четвъртата си възможност го затвори с 8:6 в своя полза.

Втората част беше решена от единствен пробив в полза на Нестеров в четвъртия гейм, с което той изравни резултата в сетовете.

Нестеров поведе с 3:1 в третия решителен сет, но Милев спечели пет от следващите шест гейма и триумфира с победата.

Милев, който заработи четири точки за световната ранглиста, ще играе във втория кръг срещу Игнасио Париска (Венецуела).

Друг национал на България Александър Василев загуби в първия кръг на сингъл с 1:6, 2:6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ла Серна (Аржентина) за 69 минути на корта.

Днес започна и надпреварата на двойки, в която има силно българско участие с осем наши състезатели.

Получилите „уайлд кард" българи Борислав Кирилов и Джордж Лазаров отстъпиха в много оспорван мач от първия кръг с 4:6, 6:7(8) от Никита Мащаков (Украйна) и Тадия Радованович (Сърбия) за 84 минути на корта.

Кирилов и Лазаров пропуснаха два сетбола в тайбрека на втория сет, който загубиха с 8:10 точки.

Утре програмата предвижда две срещи с българско участие в надпреварата на двойки.

Националът Янаки Милев ще си партнира със Стефан Попович (Сърбия). Двамата са поставени под №4, а в първия кръг ще играят срещу участващата с „уайлд кард" българска двойка Калоян Шиков и Даниъл Спасов.

Братята Радослав и Васил Шандаров също ще играят утре срещу Федерико Яннаконе (Италия) и Георгий Кравченко (Украйна).

Антъни Генов (България) и Олександър Овчаренко (Украйна) са поставени под №3 в схемата на двойки и ще почиват в първия кръг.

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. # Пьотр Нестеров #Янаки Милев

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