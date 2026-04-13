Яник Синер: Би било странно да кажа, че не съм изненадан, трябва ми малко време, за да осъзная какво се е случило

Беше невероятна седмица. Изиграх няколко страхотни мача. Опитвах се да повишавам нивото си мач след мач, и успях. Така че мога да кажа, че съм много, много щастлив от това. Спечелването на първата ми голяма титла на тази настилка също означава много за мен. Това каза Яник Синер след триумфа на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

Запитан дали е надминал собствените си очаквания и било ли му е по-лесно от очакваното, Синер заяви:

„Не, не, никак не беше лесно. Изненадах себе си по много добър начин. Старая се да се подобрявам всеки ден, опитвайки се да ставам по-добър като играч, опитвайки се да разбера кой е най-добрият стил на игра срещу всеки опонент, защото мога да кажа, че не играх един и същ вид тенис срещу всички. И за това променихме малки, малки неща с щаба ми. Започвайки от Феликс, после Саша. Всички те са различни играчи с различни качества."

Синер все пак призна:

„Би било странно да ви кажа, че не съм изненадан. Предполагам, че все още ми трябва малко време, за да осъзная какво се е случило."

Финалът срещу Карлос Алкарас предложи както изпитание, така и поглед към зараждащото се съперничество, изместващо се към по-бавен терен. Италианецът се наложи със 7:6, 6:3.

„Беше много странен мач, защото беше много ветровито. Топката бе по-малко отскачаща", обясни той.

"Сервирах добре във важните моменти в първия сет. В тайбрека бях много, много точен. А във втория сет имаше малко колебания и от двамата. И двамата бяхме леко уморени. В края на турнира е нормално да се чувстваме така. И много напрежение и за двама ни. Има малки неща, в които той със сигурност ще се подобри за следващия мач срещу мен и трябва да съм готов за това", каза още Синер.

"В същото време разбрах някои неща, които могат да ми помогнат в предстоящите мачове. Мисля, че не беше доминация от моя страна, а контрол – на моменти, на модели и най-важното – на адаптация", обясни италианецът, който затвърди отличната си форма в последния месец, печелейки трета поредна Мастърс титла след Индиън Уелс и Маями.

„Спечелването на Индиън Уелс и Маями е много трудно. След това имах един почивен ден и дойдох тук, подготвяйки се ден след ден. Опитах се да играя по правилния тактически начин – подготвихме се много добре. Не само за финала, но и през цялото време. Като цяло съм доволен. Но бих излъгал, ако кажа, че не съм изненадан, защото съм. В същото време разбрах някои неща, които могат да ми помогнат в предстоящите мачове", добави Синер.

Новият водач в световната ранглиста заяви, че все още не знае дали ще стартира на Мастърса в Мадрид, и че със сигурност няма да участва в нито един от турнирите на клей тази седмица в Барселона и Мюнхен.

„Да, ще е добре да имам няколко почивни дни сега, далеч от кортовете. Беше доста напрегнато, от един турнир на друг. Ще видим какво ще последва“, завърши Синер.

Неговият основен фокус е да бъде в оптимална форма за турнира в Рим, който започва на 6 май и за Ролан Гарос в края на същия месец.