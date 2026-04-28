Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Яник Синер и Артур Фис са първите четвъртфиналисти на турнира в Мадрид

Спорт
Двамата постигнаха победи в два сета.

Яник Синер
Снимка: БТА
Яник Синер и Артюр Фис са първите четвъртфиналисти на тенис турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид.

Водачът в схемата Синер се наложи с 6:2, 7:5 над британеца Камерън Нори, като така записа 20-ата си поредна победа. Неговото последно поражение бе в Доха през февруари от чеха Якуб Меншик.

Синер нямаше особени проблеми в първия сет, в който даде само два гейма на Нори. Повече трудности италианецът видя във втория сет, като тях той си ги създаде сам. След като успя да пробие за 3:2 гейма, Синер допусна рибрейк на нула. В края на мача обаче световният №1 отново намери познатото си ниво и след пробив за 6:5 успя да затвори мача.

На четвъртфиналите той ще очаква победителя от мача между чеха Вит Копжива и испанския тийнейджър Рафаел Ходар.

Сред най-добрите осем място намери и поставеният под №21 Артюр Фис, който надигра арежентинеца Томас Мартин Етчевери с 6:3, 6:4 за точно 90 минути.

Фис отрази всички пет точки за пробив, до които стигна Етчевери, а в същото време успя да спечели на два пъти подаването на своя съперник. Това стана в края на първия и началото на втория сет, когато французинът резултата от 3:3 до 6:3, 2:0 в своя полза.

В следващия етап Фис ще играе с чеха Иржи Лехечка или италианеца Лоренцо Музети.

