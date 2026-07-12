Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от Уимбълдън

След като спечели втория си трофей от Уимбълдън, Яник Синер определи турнира като "най-доброто място за тенис".

Италианецът защити титлата си в надпреварата след успех с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 над Александър Зверев.

"Саша постигна една от големите си цели - спечели титла от Големия шлем. Триумфира в Париж. И аз съм сигурен, че ако продължава да играе по този начин, ще държи и тази купа (б.р. - от Уимбълдън) един ден в ръцете си и ще я занесе у дома", обяви шампионът Яник Синер след награждаването в Лондон.

Италианецът допълни, че знае за една от големите цели на германеца – да оглави световната ранглиста.

"Трябва да бъда много внимателен сега. И двамата започнахме много добре, сервирахме много бързо. Моят екип ме подготви отлично. Забелязах също, че майка ми няколко пъти напускаше стадиона", каза с усмивка шампионът.

Италианецът подчерта, че за един велик финал са нужни двама силни съперници и именно това е направило мача специален.

"Щастлив съм от победата, но още по-щастлив съм от нивото, което двамата достигнахме", заяви Синер.

Той призна, че атмосферата на Уимбълдън е неповторима и усещането в деня на финала е различно.

"Няма по-добро място за игра на тенис от Уимбълдън. В неделя сутринта, когато се събудиш, усещаш напрежението. Никога не знаеш колко пъти ще се върнеш тук, затова не приемам това за даденост", каза още италианецът.

Синер отправи благодарности към публиката и към всички, които правят турнира специален.

"Вие винаги сте невероятни към мен и ми дадохте най-специалното усещане, което един тенисист може да изпита. Благодаря ви много", обърна се той към феновете.

В края на речта си шампионът поздрави и подавачите на топки за тяхната работа в тежките условия.