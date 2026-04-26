Яник Синер се класира за четвъртия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер даде само пет гейма на датския квалификант Елмер Мьолер в мача им от третия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид.

Италианецът спечели срещата със 169-ия в света Мьолер с 6:2, 6:3 за час и 18 минути. Синер поведе с 5:1 гейма в първия сет, което му даде голямо спокойствие.

Във втория сет Мьолер се представяше доста по-добре и до средата му играеше напълно равностойно на именития си съперник. При дюс при 2:3 гейма датчанинът направи две последователни двойни грешки, с което предаде гейма, а с това и сета на своя опонент.

За място на четвъртфиналите Синер ще играе с победителя от двойката между британеца Камерън Нори и аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте.

Втората ракета на Италия Лоренцо Музети също постигна победа в Мадрид. Той се справи с Талон Грийкспор от Нидерландия с 6:4, 7:5. Поставеният под №6 в схемата Музети ще има за съперник чеха Иржи Лехечка в следващия етап, който елиминира американеца Алекс Микелсен след 6:4, 6:2.