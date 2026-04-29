Яник Синер удържа испанец за полуфинал в Мадрид

Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърса в Мадрид. Той надви непоставения представител на домакините Рафаел Ходар с 6:2, 7:6 (0) за близо два часа игра.

Световният №1 беше убедителен в първия сет, но във втората част талантливият му съперник му даде сериозен отпор. Синер трябваше да отразява пет точки за пробив, преди да не даде нито една на Ходар в тайбрека..

Така италианецът продължава марша си към пета поредна Мастърс корона. В последните четири той ще се изправи срещу шампиона от Барселона Артур Фис или Иржи Лехечка.

При дамите Анастасия Потапова преодоля Каролина Плишкова в три сета и на 1/2-финалите ще играе с Марта Костюк или Линда Носкова.