Яник Синер заяви, че е подготвен за горещото време на "Уимбъдън"

Поставеният под номер 1 в схемата Яник Синер се бори с горещото време в предишните два турнира от Големия шлем тази година, но италианецът заяви, че е добре подготвен да се справи с нея в югозападен Лондон, като се очаква температурите да се покачат рязко на Уимбълдън тази седмица.

След гореща вълна миналата седмица, която счупи британските рекорди за юни с около 37 градуса по Целзий, се очаква през втората седмица на турнира температурите отново да се покачат над 30 градуса.

Синер, който е родом от алпийския регион Южен Тирол в Северна Италия, се затрудни физически по време на гореща вълна в Париж, отпадайки във втория кръг на Откритото първенство на Франция през май и получи крампи в началото на Откритото първенство на Австралия през януари.

Четирикратният победител в турнири от Големия шлем ще се изправи срещу германеца Ян-Ленард Щруф на четвъртфиналите, но попадна в дебат с журналисти за това кога ще излезе на корта.

„Изглежда познаваш програмата по-добре от мен. Не знам кога ще ме включат. Щастлив съм и в двата случая. Добре съм подготвен. Направихме добра подготовка“, каза Синер след победата с 6:3, 7:6(0), 6:3 над японския квалификант Шинтаро Мочидзуки.

„Каквото и да се е случило в миналото, то вече е минало. Сега ще видим дали сме намерили решение. Ако не, продължаваме да работим за следващото. Но във всеки случай, четвъртфиналите на турнир от Големия шлем, чувствата са различни. Определено има повече напрежение. В същото време съм много щастлив в момента. Ще видим как ще се развият нещата“, каза италианецът.

Синер добави, че е най-важно да имаш правилното отношение на корта в последните етапи на турнир от Големия шлем.