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Яник Синер се класира на четвъртфиналите на Уимбълдън с успех над Шинтаро Мочизуки

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Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
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Ян-Ленард Щруф и Феликс Оже-Алиасим също продължават към четвъртфиналите

Яник Синер
Снимка: БТА
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Шампионът от 2025 година Яник Синер от Италия продължава защитата на титлата си на Уимбълдън, като в четвъртия кръг се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6:3, 7:6 (0), 6:3. Световният №1 Синер проби сервиса на квалификанта още в третия гейм за 2:1, а след това още веднъж взе подаването на азиатеца за 6:3.

Вторият сет бе много по-оспорван, като всеки взимаше подаването си. При 4:4 срещата бе прекъсната за десетина минути, за да се затвори покрива на централния корт и да продължи мачът на изкуствено осветление. След подновяването на играта се стигна до тайбрек, но в него италианецът не даде никакъв шанс на японеца, който е под №151 в световната ранглиста на АТР - 7:0.

Третият сет започна с пробив на Синер, който го затвърди за 2:0. При 3:2 за италианеца Мочизуки поведе с 40:0 на сервис на Синер и имаше три възможности да направи пробив. Шампионът обаче извади изключителен сервис в критичния момент и изравни, а след това спечели гейма. Той бе близо до пробив и в следващата игра, но японецът успя да намали отново резултата на 4:3. Следващите два гейма бяха за Яник Синер, който спечели мача за два часа и 24 минути.

Това е пето поредно класиране на Синер на четвъртфиналите на Уимбълдън, където той ще срещне германеца Ян-Ленард Щруф. Двамата имат три мача досега помежду си, като и в трите победител е излязъл италианецът.

Яник Синер направи 15 аса в мача срещу 4 за Мочизуки. Той имаше и 44 печеливши удара срещу 25 за съперника му.

Канадецът Феликс Оже-Алиасим, който е поставен под №3 в схемата на турнира, надигра испанеца Алехандро Давидович Фокина с 6:7 (4), 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:1 в мач, продължил 4 часа и 25 минути. Двубоят бе много оспорван, за което говори и фактът, че три от сетовете се решиха с тайбрек, като в тези моменти испанецът бе по-прецизен и спечели два от тях. В петия сет обаче Оже-Алиасим бе категоричен и много по-свеж, като поведе с 5:0 след два пробива. Едва тогава Давидович Фокина спечели първия си гейм в частта, но още канадецът затвори мача на свой сервис - 6:1.

Оже-Алиасим използва сервиса си като голямо оръжие, като направи цели 27 аса срещу 10 за съперника. Победителят направи и 66 печеливши удара срещу 45 за испанеца. На четвъртфиналите Феликс Оже-Алиасим ще се изправи срещу Новак Джокович.

Германецът Ян-Ленард Щруф също се класира за финалната осмица на турнира от Големия шлем в Лондон. Той изоставаше с 0:2 сета от поляка Хуберт Хуркач, но в крайна сметка изравни, а съперникът му се отказа в петия сет заради контузия - 3:6, 6:7 (5), 7:6 (2), 7:5, 4:2. В края на мача Хуркач не можеше да се придвижва по корта и хвърли ракетата си в знак, че не може да продължи мача. Полякът имаше вариант да постигне чиста победа в три сета, като в третия стигна до тайбрек, но там съперникът му повече с 4:0, а след това намали резултата със 7:2. 36-годишният Щруф за първи път се класира на четвъртфинал на Уимбълдън, като това е най-доброто му постижение.

#Шинтаро Мочизуки

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