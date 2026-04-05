Язовир „Александър Стамболийски“ прелива, но няма наводнени домове и ниви

Язовир „Александър Стамболийски“ прелива със 130 куб. м в секунда, засега няма наводнени къщи, ниви и пътища, съобщи областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов. По думите му обстановката се следи денонощно, защото се очаква интензивно снеготопене в планинските части на областта.

Към 8:00 часа тази сутрин язовир „Александър Стамболийски“ прелива със 130 куб. м в секунда, а водният стълб е 80 см. Обемът е 215,01 млн. куб. м. Средният приток е 107 куб. м в секунда, а разходът е 25,7 куб. м в секунда.

Реките Янтра и Росица са покачили нивата си. Река Янтра се доближава до критичната кота, но след спирането на дъжда е започнала да спада. Край село Каранци нивото на Янтра е достигнало 4 метра. Река Росица в нощта срещу 5 април е излязла от коритото си и е заляла мост край Павликени.

„Няма наводнени къщи, ниви и пътища, продължава денонощното наблюдение на водоемите, защото заради високите температури се очаква интензивно снеготопене по планинските части на региона“, каза още областният управител Валентин Михайлов.