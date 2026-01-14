БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

Йоана Илиева №2 в света на сабята

Чете се за: 00:50 мин.
Българската сабльорка Йоана Илиева отново се изкачи до второ място в световната ранглиста при жените, публикувана от Международната федерация по фехтовка.

В края на 2025 г. Илиева беше трета в класацията, но след силното си представяне на Гран При в Тунис, където завърши пета, тя събра 186 000 точки и се върна на втората позиция.

Лидер в ранглистата остава Мисаки Емура от Япония с 205 000 точки, а трета е французойката Сара Нуча със 179 000 точки.

Следващото голямо състезание за най-добрите сабльорки в света ще се проведе в Солт Лейк Сити от 22 до 24 януари.

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
Две баржи потънаха в Дунав
Две баржи потънаха в Дунав

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

България стартира с чиста победа на волейболните квалификации за жени под 18 години
България стартира с чиста победа на волейболните квалификации за жени под 18 години
Исторически успех за България в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд
Чете се за: 01:00 мин.
Банско приема стартове от Световната купа по сноуборд този уикенд
Чете се за: 00:30 мин.
Футбол: Ювентус записа убедителна победа, ПСЖ отпадна от Купата, Ливърпул се класира за следващ кръг
Чете се за: 00:40 мин.
Реал Мадрид се раздели с Шаби Алонсо
Чете се за: 00:45 мин.
Българският етап на „Tour de France" с нови емоции през юли
Чете се за: 01:50 мин.

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба – минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
По света
