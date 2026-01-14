Йоана Илиева №2 в света на сабята

Българската сабльорка Йоана Илиева отново се изкачи до второ място в световната ранглиста при жените, публикувана от Международната федерация по фехтовка.

В края на 2025 г. Илиева беше трета в класацията, но след силното си представяне на Гран При в Тунис, където завърши пета, тя събра 186 000 точки и се върна на втората позиция.

Лидер в ранглистата остава Мисаки Емура от Япония с 205 000 точки, а трета е французойката Сара Нуча със 179 000 точки.

Следващото голямо състезание за най-добрите сабльорки в света ще се проведе в Солт Лейк Сити от 22 до 24 януари.