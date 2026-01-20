БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юлия Шайб с четвърта победа за сезона в гигантския слалом

27-годишната алпийка даде общо време 2:19.85 минути.

Юлия Шайб
Снимка: БТА
Австрийката Юлия Шайб постигна четвъртата си победа за сезона в гигантския слалом от Световната купа, след като триумфира в италианския курорт Кронплац.

27-годишната алпийка даде общо време 2:19.85 минути, след като беше трета в първия манш, но спечели втория. Тя изпревари швейцарката Камий Раст с 37 стотни и олимпийската шампионка Сара Хектор (Швеция) с 46.

Рекордьорката със 107 победи в Световната купа Микаела Шифрин (САЩ) остана четвърта.

Силно завръщане направи италианката Федерика Бриньоне, която се нареди шеста в първото си състезание след 292 дни пауза заради тежка контузия.

„Не бях сигурна дали съм готова, започнах сковано, но постепенно нещата се подобриха“, коментира тя след първия манш.

В генералното класиране за Световната купа Шифрин води с 973 точки, пред Раст с 833, а трета е Ема Айхер с 598. В гигантския слалом лидер остава Шайб с 560 точки.

Следващият старт при жените е на 24 януари в Шпиндлерув Млин.

#Юлия Шайб

