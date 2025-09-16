Юнион Сен Жилоа записа мечтан дебют в Шампионската лига

Юнион Сен Жилоа записа мечтан дебют в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига. Първенецът на Белгия победи шампиона на съседна Нидерландия - ПСВ Айндховен, с 3:1 като гост на стадион "Филипс".

Юнион получи правото да изпълни дузпа още в деветата минута след нарушение на Рикардо Пепи срещу капитана Кристиан Бърджес. Зад топката застана Промис Дейвид, който не сбърка и осигури ранен аванс на своя отбор.

Шест минути преди края на първото полувреме гостите удвоиха предимството си чрез Ануар Айт Ел Хадж, който пое топката от средата на игрището и завърши сам нападението.

Резултатът стана и класически в 81-ата минута, когато братът на Алексис МакАлистър - Кевин, добави топката в мрежата след изпълнение на ъглов удар.

Почетният гол за нидерландците пък бе отбелязан от сина на легендата Марк ван Бомел - Рубен, в 90-ата минута.

Във втория кръг на Шампионската лига Юнион Сен Жилоа приема английския Нюкасъл на 1 октомври, а в същия ден ПСВ Айндховен гостува на германския Байер Леверкузен.