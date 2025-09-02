Юношески национал продължава кариерата си в Гибралтар

Българският юношески национал Валентин Йотов подписа договор и беше представен като ново попълнение на гибралтарския отбор Глейсис Юнайтед, като след две седмици се очаква да се появи и в игра. След паузата за националните отбори тимът на Глейсис Юнайтед ще играе с Манчестър 62 в 4-ия кръг на първенството.

За националните отбори (U18 и U19) на България 19-годишният атакуващ халф има пет мача, в които се е отличил с две голови подавания. Играе основно на позицията зад нападателя, а понякога е поставян и на върха на атаката.

Йотов е юноша на Байерн (Мюнхен), където е преминала по-голямата му част от формирането като футболист. Той е pоден в Бостън (САЩ), където баща му е бил преподавател и там започва да играе в школата на Филаделфия Юниън. След това семейството се мести в Германия, а Валентин Йотов е приет в школата на Байерн, където прекарва седем години. Подписва и договор с баварците, които обаче го използват малко заради контузия. Контрактът му изтече през лятото на 2025 година и той стана свободен агент.

От края на август е решил да продължи кариерата си в отбора на Глейсис Юнайтед от първенството на Гибралтар, където са минали три кръга. Новият му отбор е изиграл два мача и има три точки.