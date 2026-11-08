БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ювентус навакса на два пъти изоставане срещу Фиорентина, но остана извън топ 6 в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Ник Волтемаде и Бремер донесоха равенството 2:2 на "бианконерите“ във Флоренция, които изостават на шест точки от местата за Шампионската лига

Ювентус навакса на два пъти изоставане срещу Фиорентина, но остана извън топ 6 в Серия А
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Фиорентина и Ювентус завършиха наравно 2:2 в оспорван двубой от италианската Серия А, игран на стадион "Артемио Франки“ във Флоренция. Домакините на два пъти повеждаха в резултата, но футболистите на Лучано Спалети успяха да възстановят равенството и да си тръгнат с точка.

Срещата започна отлично за състава на Паоло Ваноли, който откри резултата още в четвъртата минута. След изпълнение на ъглов удар Матео Пелегрино се извиси над защитата на гостите и с глава преодоля Гулиелмо Викарио.

Попадението даде увереност на Фиорентина, но постепенно Ювентус започна да упражнява натиск. Хуан Кабал отправи опасен удар от границата на наказателното поле, който Давид де Хеа успя да избие в корнер.

Усилията на гостите дадоха резултат в 32-рата минута. Рандал Коло Муани се възползва от грешка в отбраната на Фиорентина и подаде към Ник Волтемаде, който от близко разстояние реализира за 1:1.

До почивката двата отбора продължиха да търсят попадение, като домакините създадоха няколко опасни ситуации, но резултатът остана непроменен.

Фиорентина започна по-активно и втората част, като в 54-ата минута отново излезе напред. След атака по десния фланг и разбъркване в наказателното поле Алиеу Нжие реагира най-бързо и изпрати топката във вратата на Ювентус за 2:1.

"Бианконерите“ отговориха с натиск и в 66-ата минута стигнаха до ново изравняване. След центриране от ъглов удар Давид де Хеа не успя да се намеси убедително, а Бремер го изпревари и с глава отбеляза за 2:2.

В заключителните минути и двата отбора потърсиха победното попадение. В 82-рата минута гол на Фиорентина беше отменен заради нарушение на Раду Драгушин.

Домакините имаха добри възможности и в добавеното време, но Викарио се намеси решително при опасни удари на Марко Брешанини и Франко Мастантуоно, с което запази равенството.

След поделените точки Ювентус заема седмото място във временното класиране, като изостава на шест точки от зоната, даваща право на участие в Шампионската лига.

#Серия А 2026/2027 #ФК Фиорентина #ФК Ювентус

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
3
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
5
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото...
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради цените на горивата
6
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
4
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
5
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3

Още от: Европейски футбол

Барселона обезвери Атлетико и се укрепи на върха
Барселона обезвери Атлетико и се укрепи на върха
Майкъл Карик: Ноември е и все още можем да променим ситуацията Майкъл Карик: Ноември е и все още можем да променим ситуацията
Чете се за: 04:12 мин.
Хофенхайм победи Шалке и остави съперника в зоната на изпадащите в Бундеслигата Хофенхайм победи Шалке и остави съперника в зоната на изпадащите в Бундеслигата
Чете се за: 01:55 мин.
Виляреал потопи Хетафе с два късни гола в Ла Лига Виляреал потопи Хетафе с два късни гола в Ла Лига
Чете се за: 01:32 мин.
Интер прекъсна победната серия на Комо и се доближи на точка от върха в Серия А Интер прекъсна победната серия на Комо и се доближи на точка от върха в Серия А
Чете се за: 01:57 мин.
Манчестър Юнайтед навакса два гола в добавеното време за драматично равенство с Астън Вила Манчестър Юнайтед навакса два гола в добавеното време за драматично равенство с Астън Вила
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните средства
Политически сблъсъци за бюджета, цените на горивата и пенсионните...
Чете се за: 07:02 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Денят на възпоменанието: Обединеното кралство почита загиналите войници във войните (СНИМКИ) Денят на възпоменанието: Обединеното кралство почита загиналите войници във войните (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Облачно начало на седмицата с дъжд в Западна България
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем загинали и над...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ