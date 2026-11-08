Ювентус навакса на два пъти изоставане срещу Фиорентина, но остана извън топ 6 в Серия А

Фиорентина и Ювентус завършиха наравно 2:2 в оспорван двубой от италианската Серия А, игран на стадион "Артемио Франки“ във Флоренция. Домакините на два пъти повеждаха в резултата, но футболистите на Лучано Спалети успяха да възстановят равенството и да си тръгнат с точка.

Срещата започна отлично за състава на Паоло Ваноли, който откри резултата още в четвъртата минута. След изпълнение на ъглов удар Матео Пелегрино се извиси над защитата на гостите и с глава преодоля Гулиелмо Викарио.

Попадението даде увереност на Фиорентина, но постепенно Ювентус започна да упражнява натиск. Хуан Кабал отправи опасен удар от границата на наказателното поле, който Давид де Хеа успя да избие в корнер.

Усилията на гостите дадоха резултат в 32-рата минута. Рандал Коло Муани се възползва от грешка в отбраната на Фиорентина и подаде към Ник Волтемаде, който от близко разстояние реализира за 1:1.

До почивката двата отбора продължиха да търсят попадение, като домакините създадоха няколко опасни ситуации, но резултатът остана непроменен.

Фиорентина започна по-активно и втората част, като в 54-ата минута отново излезе напред. След атака по десния фланг и разбъркване в наказателното поле Алиеу Нжие реагира най-бързо и изпрати топката във вратата на Ювентус за 2:1.

"Бианконерите“ отговориха с натиск и в 66-ата минута стигнаха до ново изравняване. След центриране от ъглов удар Давид де Хеа не успя да се намеси убедително, а Бремер го изпревари и с глава отбеляза за 2:2.

В заключителните минути и двата отбора потърсиха победното попадение. В 82-рата минута гол на Фиорентина беше отменен заради нарушение на Раду Драгушин.

Домакините имаха добри възможности и в добавеното време, но Викарио се намеси решително при опасни удари на Марко Брешанини и Франко Мастантуоно, с което запази равенството.

След поделените точки Ювентус заема седмото място във временното класиране, като изостава на шест точки от зоната, даваща право на участие в Шампионската лига.