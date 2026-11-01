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Ювентус повали Наполи навръх рождения си ден

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
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Красиви голове зарадваха торинци срещу неаполитанци в Серия А.

ювентус повали наполи навръх рождения ден
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Ювентус се върна на правия път в Серия А. Съставът на Лучано Спалети се наложи над Наполи с 2:0 в мач от десетия кръг, който се изигра в "Алианц Стейдиъм". По този начин торинци отпразнуваха своята 129-та годишнина от създаването си.

За "бианконерите" се разписаха Керим Алайбегович и Жереми Бога, които бяха точни през второто полувреме и матираха футболистите на Масимилиано Алегри, които продължават колебливото си представяне от началото на сезона в италианския елит. Неаполитанците останаха с човек по-малко през втората част, тъй като Лука Марианучи бе изгонен.

"Старата госпожа" заема седмото място във временното класиране със 17 точки, а "партенопеите" се намират на осмата позиция с 14. На 8 ноември (неделя) Ювентус ще има гостуване на Фиорентина. От своя страна Наполи ще приеме Лацио в същия ден.

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Публикация, споделена от Lega Serie A (@seriea)


Дебютните минути бяха сравнително равностойни, като трудно можеше да се стигне до някакъв териториален превес от двете страни.

Гостите стигнаха първи до по-сериозно положение в 7-та минута. Лоренцо Лука бе изпуснат в близост до вратата и засече центриране с глава, но Гулиелмо Викарио показа рефлекс и не допусна гол.

Домакините се опитаха да засилят натиска, като в 15-та Ник Волтемаде не можа да намери очертанията на вратата след близък изстрел.

В 28-та минута „бианконерите“ не бяха далече от гола. При центриране от корнер Хуан Кабал засече топката с рамо и уцели гредата. Последва разбъркване в наказателното поле и колумбиецът бе настъпен, което даде основания за тях да поискат дузпа, но такава не бе отсъдена.

Две минути след това Андре-Франк Замбо Ангиса комбинира с Ноа Ланг, като той стреля около точката на дузпата и над вратата. „Бяло-черните“ стигнаха до ново положение само минута по-късно, когато Коло Муани подаде на Карим Алайбегович, който стреля от движение и също над вратата.

Гостуващият тим продължи с положенията в края на първото полувреме. Глейсън Бремер опита удар, оказал се неточен. Последва шут с глава и на Муани, но без да застраши вратата, пазена от Алекс Мерет.

В добавеното време и Алайбегович отправи доста опасен шут по земя, но Мерет внимаваше и спаси пред голлинията.

Стартът на второто полувреме бе лишен от динамика.

Първата по-интересна ситуация бе в 68-та минута. Бремер стреля с глава след центриране от корнер, но твърде слабо и в ръцете на Мерет.

В 70-та минута „бианконерите“ първи нанесоха своя удар. Едон Жегрова се освободи от опеката на няколко играчи и асистира на Алайбегович. Той от своя страна напредна и стреля от далечна дистанция разстреля Мерет, като топката се удари и в дясната греда.

Ситуацията за неаполитанците се влоши в 75-та минута, а главно действащо лице бе Симеоне Соца. Главният рефер показа втори жълт и респективно червен картон на Лука Марианучи, оставяйки ги с човек по-малко.

„Бианконерите“ сложиха точка на спора в 89-та минута. Жереми Бога овладя топката и остана непокрит за момент. Впоследствие не се замисли и с мощен удар извън границата на наказателното поле разстреля Мерт.

В добавеното време "партенопеите" можеха да върнат интригата, но шут на Били Гилмор мина над вратата.

#Серия А 2026/2027 #ФК Ювентус #ФК Наполи

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