БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Южна Корея ще забрани мобилните телефони в класните стаи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Запази

Според проучвания Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели

Слушай новината

Парламентът на Южна Корея прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде Ройтерс.

Забраната, която ще влезе в сила от март следващата година, прави Южна Корея поредната страна, ограничаваща употребата на мобилни телефони и социални мрежи от непълнолетни.

Австралия неотдавна разшири забраната за употреба на социални мрежи от страна на юноши. Проучване от миналия месец установи, че забраната за използване на мобилни телефони в нидерландските училища е подобрила нивото на съсредоточаване на учениците.

Проучвания показват, че Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Според допитване на базирания в САЩ Изследователски център "Пю" 99% от гражданите на страната са онлайн и 98% притежават смартфон. Това е най-високото ниво сред държавите, обхванати от проучване на центъра през 2022 г. и 2023 г.

Южнокорейският законопроект получи подкрепата на управляващите и на опозицията на днешното гласуване.

"Пристрастяването на нашата младеж към социалните мрежи е достигнало сериозно ниво", заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта.

"Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те са в Инстаграм до 2.00 или 3.00 часа сутринта", каза той в изказване в парламента.

Около 37% от учениците от средни училища и гимназии казват, че социалните мрежи се отразяват на ежедневието им, а 22% изпитват тревожност, ако нямат достъп до профилите си в социалните мрежи, стана ясно от допитване на министерството на образованието от миналата година.

Редица училища в Южна Корея вече са въвели собствени ограничения за използването на мобилни телефони, които законопроектът сега прави официални, отбелязва Ройтерс.

Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели.

Някои групи за защита на правата на младежите се противопоставят на забраната, като твърдят, че тя ще наруши човешките права на децата.

#мобилни телефони в класните стаи # Южна Корея #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
2
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
5
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен...
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в София, при която загина човек
6
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: По света

Трагедия в Австралия: Дете загина, след като училищен автобус излезе от пътя
Трагедия в Австралия: Дете загина, след като училищен автобус излезе от пътя
50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай 50% мита за индийския внос в САЩ: Премиерът Моди заминава за Китай
Чете се за: 03:17 мин.
Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех Украйна и Русия в сблъсък около Днипропетровск, дипломатическите усилия за мир остават без успех
Чете се за: 03:07 мин.
Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено Българска лекарка от мисия в Газа: Геноцидът в Газа продължава, всичко е разрушено
Чете се за: 03:02 мин.
След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя След серия неуспешни опити - ракетата "Старшип" на "Спейс Екс" полетя
Чете се за: 00:42 мин.
Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им Доналд Тръмп поздрави Тейлър Суифт и Травис Келси за годежа им
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Паскал е предаден на българските власти
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок Кола прехвърча през дървета и градинка със 100 км/ч, заби се в жилищен блок
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще почиват учениците
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано 53 000 лева за унищожения живот на дядото на Сияна, обезщетение за убийството ѝ му беше отказано
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Вписват в електронен регистър фирмите с атракциони
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правителството предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затопляне и слънчево време днес
Чете се за: 02:05 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ