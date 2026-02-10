БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: В УМБАЛ - Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Снимка: Давид Сукнаров
УМБАЛ - Бургас е първата болница в страната, която използва виртуална реалност за рехабилитация на пациенти. Системата вече е на разположение в Отделението по физиотерапия и рехабилитация. Тя помага на хората да се възстановяват по-ефективно след травми, операции, неврологични увреждания.

"Прилича на компютърна игра, но всъщност е терапевтична система, проектирана специално за рехабилитация с реални медицински цели. Технологията не замества медицинските специалисти, а работи съвместно с тях и вече рутинно се прилага в работата на отделението", обясни Калин Бошев – старши рехабилитатор в УМБАЛ - Бургас и официален сертифициран треньор за България.

Пациентът поставя VR очила, които го "потапят" в цифров свят – например виртуален път, парк или помещение с различни предмети. Той вижда виртуален образ (аватар) и изпълнява задачи като стискане и преместване на предмети, поддържане на баланс, прескачане, ходене или други упражнения. Сензори следят как се справя, същото наблюдава на таблет и терапевтът.

Системата се използва за възстановяване и подобряване на силата, баланса, гъвкавостта и координацията след травми, операции и неврологични заболявания. Помага и за подобряване на паметта и концентрацията. Упражненията са интересни и мотивиращи, което ги прави особено подходящи и за деца. Може да се работи едновременно с двама пациенти, които изпълняват различни задачи.

Напредъкът се записва, за да може терапевтът да следи и да адаптира програмата.

"Въпреки че пациентът "влиза" във виртуалния свят, истинският терапевт остава ключов - той подготвя терапията, наблюдава прогреса, адаптира упражненията и гарантира безопасност и правилно изпълнение на задачите. Виртуалната реалност не е бъдеще – в УМБАЛ - Бургас тя е настояще", коментира доц. Светла Шопова от катедра "Рехабилитационна и морска медицина" в Бургаския държавен университет, с която отделението има дългогодишно партньорство като база за обучение.

снимки: Давид Сукнаров

Пациентите, които вече са преминали успешни курсове с VR, най-често са от Клиниката по ортопедия, където се извършват много и разнообразни операции. При тях рехабилитацията не е просто последваща грижа, а ключов фактор за крайния резултат.

"В очилата виждам овощна градина и трябва да събера плодовете в кошница. Те са на много и различни места, което по различен начин натоварва ръката ми. Има голяма разлика от преди да започна рехабилитацията, много е интересно и съм много доволна", споделя Петранка Иванова, която се възстановява след операция на рамо.

