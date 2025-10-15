За три часа движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" ще е само в една лента утре

Утре, 16 октомври, движението в тунел "Топли дол" по автомагистрала "Хемус" в посока София ще бъде ограничено за три часа – от 13.00 до 16.00 часа. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е ремонт на осветлението в тръбата за София, като преминаването ще бъде позволено само в изпреварващата лента. Активната ще остане временно затворена.

Пътната агенция призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват пътната сигнализация, да поддържат дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, за да се гарантира безопасността на движението.