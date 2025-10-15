БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

За три часа движението в тунел „Топли дол“ на АМ "Хемус" ще е само в една лента утре следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Причината е ремонт на осветлението в тръбата за София

основен ремонт пускат движението тунелите правешки ханове топли дол хемус
Слушай новината

Утре, 16 октомври, движението в тунел „Топли дол“ по автомагистрала „Хемус“ в посока София ще бъде ограничено за три часа – от 13:00 до 16:00 часа. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причината е ремонт на осветлението в тръбата за София, като преминаването ще бъде позволено само в изпреварващата лента. Активната ще остане временно затворена.

АПИ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват пътната сигнализация, да поддържат дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, за да се гарантира безопасността на движението.

# АМ "Хемус" #АПИ #тунел "Топли дол" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
4
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
5
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
6
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Регионални

Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Пожар горя в промишлената зона на Перник Пожар горя в промишлената зона на Перник
Чете се за: 00:22 мин.
Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско Глобиха шофьор за скриване на част от регистрационния номер на микробус в Сливенско
Чете се за: 01:30 мин.
Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Бургас
Чете се за: 00:32 мин.
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с тротинетка край Несебър
Чете се за: 01:42 мин.
Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре Опасност от замърсяване: Струпана асфалтова настилка до река Тунджа притеснява жителите на с. Крушаре
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ