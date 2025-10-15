БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха с дрога сценични работници от Драматичния театър в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
У нас
В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана

Задържаха с дрога сценични работници от Драматичния театър в Пловдив
Снимка: Снимката е илюстративна
Сценични работници на Драматичния театър в Пловдив са задържани с наркотици.

Акцията на полицията в театър "Николай Осипович Масалитинов" е по линия на превенцията на наркоразпространението, и при нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар".

В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана.

По непотвърдена информация един от задържаните мъже е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър.

Арестувани са общо трима души, от които двама са сценични работници.

