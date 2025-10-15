БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

В имейлите се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения, включително педофилия и детска порнография

Слушай новината

Внимание: Нова онлайн измама от името на ГД "Национална полиция" и Европол - за това сигнализираха от Министерство на вътрешните работи.

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие "Съдебни производства". Измамниците се представят за служители на МВР и Европол и използват логата на институциите, отличителния знак на полицията и дори подписа на бивш директор на ГДНП.

В съобщенията се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография.

Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде "прекратено делото" и изтрита чувствителна информация.

Измамниците се позовават на несъществуващи закони, като твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро.

В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено "за назидание".

Тактиката им цели да създаде усещане за вина, така че хората да действат импулсивно и да преведат исканата сума.

Главна дирекция "Национална полиция" предупреждава: това е измама! Не отговаряйте, не превеждайте пари и не отваряйте прикачени файлове.

"Проверявайте внимателно подателя и домейна на електронната поща. Истинските институции никога не изпращат подобни имейли и не изискват плащания онлайн. Бъдете внимателни! Споделете тази информация, за да предпазите близките си от подобни киберизмами, призоваха от Министерство на вътрешните работи".

#внимание #предупреждение #фишинг измами #киберпрестъпления #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
5
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
6
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите
Чете се за: 00:52 мин.
Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
Чете се за: 01:30 мин.
Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев
Чете се за: 01:12 мин.
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в "Пътна полиция" в Хасково "Катаджиите се крият като партизани": Арести в "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 02:25 мин.
Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси Министърът на правосъдието иска наказания за четирима нотариуси
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ