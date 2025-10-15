При полицейска операция е проверена автоморга в област Пазарджик, за която имало данни, че съхранява авточасти – предмет на престъпление.

В хода на действията е открит и иззет лек автомобил без двигател, обявен за противозаконно отнет във Великобритания през 2022 година.

Проверка на автоморга в Пазарджишко разкри автомобил, обявен за откраднат във Великобритания, чийто произход се изяснява.

Операцията е проведена от служители на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в Главна дирекция „Национална полиция“, съвместно с ОДМВР – Пазарджик, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, НАП, РИОСВ и Инспекция по труда. Контролните институции са съставили констативни протоколи.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата с цел установяване на всички съпричастни лица и привличането им към наказателна отговорност.