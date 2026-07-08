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Задържаха 150 000 евро, укрити в дрехите на пътник на ГКПП Лесово

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задържаха 150 000 евро укрити дрехите пътник гкпп лесово
Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха недекларирани 150 000 евро при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.

На 7 юли 2026 г., около два часа след полунощ, на МП Лесово пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите служители установяват необичайно поведение на един от пътниците. При извършения личен преглед на мъжа – турски гражданин, в джобовете на връхната му дреха и панталона са открити 300 банкноти с номинал 500 евро всяка. Общото количество на задържаните недекларирани парични средства е 150 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура Ямбол.

#Агенция „Митници“ #недекларирани пари #лесово

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