БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха двама за нелегално производство на лекарства в пловдивско село

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Маскирали фабриката в стара мандра

задържаха двама нелегално производство лекарства пловдвивско село
Слушай новината

Двама чешки граждани са задържани за нелегално производство на лекарства. Маскирали фабриката в стара мандра.

Районна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже - на 35 г. и 52 г., чешки граждани, за това, че на 6 февруари 2026 г., в с. Богданица, област Пловдив, като съизвършители, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговска марка на лекарствени средства, използвали в дейността си стоки, обект на това право, както и ги съхранявали.

Полицейската акция е проведена от "Икономическа полиция" - Пловдив. На място са открити капсулна пълначна машина и големи количества медицински продукти, наподобяващи лекарства. Те са от един и същи вид и според опаковката се използват за лечение на определено неврологично заболяване.

При проведената акция са били иззети множество чували и кашони с прахообразно вещество, таблетки с формата на капсули и блистери. Двамата обвиняеми са задържани за 72 часа.

# производсто на лекарства #арест

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
5
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

В Шумен излязоха на протест заради високи сметки за ток
В Шумен излязоха на протест заради високи сметки за ток
Петима души са пострадали при пътен инцидент край Ямбол Петима души са пострадали при пътен инцидент край Ямбол
Чете се за: 00:37 мин.
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря от АГ кабинета След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря от АГ кабинета
Чете се за: 02:12 мин.
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
Спряно е топлоподаването на част от центъра на София заради аварии Спряно е топлоподаването на част от центъра на София заради аварии
Чете се за: 00:30 мин.
Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
"Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък? "Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък?
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Извънредни мерки в Куба след като САЩ наложиха енергийна блокада
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ