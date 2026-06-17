Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали

Двама мъже на 50 и на 66 години са задържани по Закона за МВР за срок до 24 часа по образувана преписка на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в Областната дирекция на МВР в Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон. Това съобщиха от пресцентъра на полицията, като уточниха, че единият от задържаните е училищен директор, а другият е бизнесмен.

От събраните до момента данни е установено, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от необходимите за реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 000 лева са били направени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лева. Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда.

От пресцентъра на полицията коментираха, че става въпрос за училищен салон на територията на Община Кирково.

Проверката на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в Областната дирекция на МВР в Кърджали е по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба. След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.