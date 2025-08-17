БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Загуби за българските национали в свободен стил в първия ден на световния шампионат за младежи до 20 г.

Спорт
Андриан Вълканов е с шансове за репешаж.

борба зала
Снимка: БТА
Първите четирима български национали по борба свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите в категориите си на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, което се провежда в зала "Арена Самоков" в Самоков.

Андриан Вълканов е с шансове за репешаж. Българинът загуби от настоящия европейски шампион Константин Петриашвили (Грузия) с 0:10 на старта в категория до 97 кг на свободния стил. Съперникът му стигна полуфиналите, които стартират от 18:00 часа. При успех Андриан, който е трети в Европа, ще продължи в пресявките в понеделник сутрин.

Останалите български представители днес отпаднаха. Калоян Атанасов стартира с успех срещу Денис Кодаков (Испания) с 3:1, но след това бронзовият медалист от европейското първенство загуби от китаеца Тао Вей с 4:8 в категория до 70 кг.

Дебютантът Стилиян Джоров претърпя поражение срещу азера Аханазар Новрузов, европейски вицешампион до 23 г., с 0:10 при 74-килограмовите.

В тежка категория до 125 кг Диан Манев, също дебютант на голямо първенство, бе спрян от японеца Хосей Фуджита - 0:5. Съперниците и на тримата не успяха да стигнат до полуфиналите и българското участие приключи.

Днес от 17:00 часа е откриването на шампионата в "Арена Самоков". Входът за зрителите е свободен.

В понеделник е надпреварата в останалите категории в свободния стил, на тепиха ще излязат 4-има български представители - Eсад Бозали (57), Денис Наим (65), Иван Андонов (79), Никола Петров (92 кг).

