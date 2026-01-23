БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Захари Карабашлиев е „Писател на годината"

захари карабашлиев носител приза писател годината
Българският писател Захари Карабашлиев спечели приза „Писател на годината“, връчен от Столична библиотека. Наградите бяха раздадени за 11-и път.

От библиотеката съобщиха, че през последната година броят на активните читатели е нараснал с 25 хиляди души, а интересът към българските автори продължава да расте. Отличие получи и Българска национална телевизияза подкрепата си към кампании за насърчаване на четенето.

В речта си Карабашлиев каза, че въпреки трудните времена, светлината рано или късно побеждава мрака.

