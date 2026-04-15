Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Замърсена с нитрати и хром питейна вода във Великотърновско

от БНТ , Източник: БНР
водата поскъпва редица градове
Снимка: БГНЕС/Архив
Нитрати и хром над допустимите стойности са засечени от здравните власти в питейната вода на 6 населени места в област Велико Търново през първото тримесечие на годината. 10% от извършените проби от Регионалната здравна инспекция на питейните води показват отклонения от нормите по химични показатели. Няма нарушения на микробиологичните.

От мониторинга на РЗИ става ясно, че отклоненията със здравно значение са регистрирани при съдържанието на нитрати във водата във великотърновското село Никюп и павликенските Дъскот, Патреш и Горна Липница.

Тези села са на воден режим, заедно с още 13 населени места във Великотърновска област. Констатирано е превишение на хром в питейната вода на свищовските села Совата и Драгомирово.

Повишена мътност е отчетена във великотърновското село Големаните.

Заради установени отклонения са издадени 4 предписания до ВиК "Йовковци" за засилен контрол върху мътността, осигуряване на качествена питейна вода в Големаните и ремонт на водоснабдителни съоръжения в община Свищов.

#РЗИ - Велико Търново #замърсена вода

