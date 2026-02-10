Започват дейностите по разширението на третата линия на метрото край Военната академия

Започват дейностите по разширението на третата линия на софийското метро в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Предстои изграждането на изходна площадка за тунелопробивна машина, която ще бъде разположена между съществуващия участък на метрото и бъдещото отклонение към район Слатина.

От Метрополитен уточняват, че подобно съоръжение вече е било изградено при строителството на третата метролиния – на кръстовището между булевардите „Мадрид“ и „Христо и Евлоги Георгиеви“, в близост до парк „Заимов“.

Разширението е част от плановете за развитие на метрото и подобряване на градския транспорт в столицата.