Заради обновяване на маркировката: Движението в района на Кресна и Сандански ще е в една лента

Двупосочно в една лента ще се извършва движението в района на Кресна и Сандански заради обновяване на маркировката. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Организацията на движението в двата участъка ще бъде променена до 18 юни (четвъртък) в часовете от 8.00 ч. и 17.00 ч. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечките Стара Кресна - Кресна (от км 392 до км 402) и Сандански - Ново Делчево (от км 421 до км 423) ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.