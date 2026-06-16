БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
Чете се за: 02:42 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради обновяване на маркировката: Движението в района на Кресна и Сандански ще е в една лента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Двупосочно в една лента ще се извършва движението в района на Кресна и Сандански заради обновяване на маркировката. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Организацията на движението в двата участъка ще бъде променена до 18 юни (четвъртък) в часовете от 8.00 ч. и 17.00 ч. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечките Стара Кресна - Кресна (от км 392 до км 402) и Сандански - Ново Делчево (от км 421 до км 423) ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

#двупосочно движение #обновена маркировка #Кресна #Сандански

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
2
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл
3
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика...
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
4
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
5
Отлив на 120 000 германски туристи заради проблеми с авиопревозвачите
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
6
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
5
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Още от: Регионални

Разследват 76-годишна жена в Кърджали, получила неправомерно над 36 000 евро от пенсии
Разследват 76-годишна жена в Кърджали, получила неправомерно над 36 000 евро от пенсии
Транспортни фирми дължат над 6 милиона лева от неплатени данъци в Кюстендил Транспортни фирми дължат над 6 милиона лева от неплатени данъци в Кюстендил
Чете се за: 02:52 мин.
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.
Жена е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка в Бургас Жена е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка в Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
Туристическият бранш настоява: Ремонтите по магистралите да не съвпадат с активния летен сезон Туристическият бранш настоява: Ремонтите по магистралите да не съвпадат с активния летен сезон
Чете се за: 05:07 мин.
В село Свидня откриха обновената сграда на основно училище "Отец Паисий" В село Свидня откриха обновената сграда на основно училище "Отец Паисий"
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство
Чете се за: 02:17 мин.
Европа
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Бюджетна комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Споразумение, политика, футбол: Иран е във фокуса на срещата на Г-7...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Седем арестувани за контрабанда на цигари в Румъния, щетите са за...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ