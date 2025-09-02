Заседание на тристранния съвет: Социаните партьори обсъждат линията на бедност

Днес ще се проведе заседание на тристранния съвет. Социаните партьори ще обсъдят постановлението на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

Предложението на кабинета е линията на бедност у нас да се вдигне с близо 20%. Това означава тя да стане 764 лева от 1 януари догодина.

В момента тя е 638лв. По последни данни хората у нас с най-ниски доходи са около милион и половина. Според правителството, предложеното увеличение означава, че броят на хората под прага на бедност ще се увеличи с около 75 хиляди души.