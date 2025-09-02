МОН предлага учебният ден да започва по-късно

Министърът на образованието с предложение - учебният ден да започва по-късно. Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година. Предложението трябва да се обсъди между училищните ръководства и родителите, а също така да се реши и проблема с двусменния режим в някои училища.

Виктория е родител на първокласник и не приема идеята.

"Смятам, че за момента особено в големите градове такъв тип обучение с по-късно започване е невъзможно да се случи. Учениците в 1-ви клас се приемат по местоживеене, а не по месторабота. Родителите трябва да имат достатъчно време да се предвижат до работното си място", каза Виктория Раева, родител.

В столичното 107-о училище учат само в една смяна. Учениците от 1-ви и 2-ри клас започват учебните занятия в 8:50, а тези от 3-ти до 7-ми клас в 8:00 часа.

"За мен е много важно децата да могат да се наспиват сутрин. Колкото повече са се наспали, толкова повече са концентрирани и мотивирани да работят. Доста по-ефективно е, когато децата започват по-късно, не спят първия учебен час", коментира Данко Калапиш, директор на 107 ОУ "Хан Крум".

От образователното министерство заявиха, че са отправили препоръка към училищата да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден и да го обсъдят с родители и учители. Обясниха, че по-трудно ще бъде за училищата, които са на две смени. Така учат в 119-о училище. За облекчение на учениците в началния етап, ръководството е решило те да започват в 8:20.

"Няма как да се започне по-късно за учениците от прогимназията, заради по-късното приключване на учениците в гимназиален етап. Златната среда за големите градове е да се започва при малките ученици около 8:20-8:30", заяви Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

Още една сграда трябва да бъде построена, за да може в 119-о училище да учат само в една смяна.

"Няма толкова места, които да бъдат използвани. Това е много бавен процес, много сериозен финансов ресурс", каза Диян Стаматов.

От образователното министерство заявиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим.