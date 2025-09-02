БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев е назначил проверка по случая с дерайлиралия трамвай в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
терзиев мобилизираме целия ресурс столична община безпроблемното провеждане матурите
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че е разпоредил проверка на случая с дерайлиралия трамвай в района на Румънско посолство.

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения.

Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност".

">

#дерайлирал трамвай #Васил Терзиев #София

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
3
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство
4
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското...
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
5
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева и малката Божана се прибраха у дома
6
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"?
Каква е причината за пропадането на пътното платно на бул. "Панчо Владигеров"?
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието
Чете се за: 00:52 мин.
След смъртта на мъж заради дрога: Протестиращи нанесоха материални щети по имоти на наркодилъра След смъртта на мъж заради дрога: Протестиращи нанесоха материални щети по имоти на наркодилъра
Чете се за: 03:22 мин.
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство
Чете се за: 02:32 мин.
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
Отвориха за движение пропадналия участък в квартал "Обеля" само за леки коли Отвориха за движение пропадналия участък в квартал "Обеля" само за леки коли
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското посолство
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на румънското...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление Бащата на Адриан: Пастрокът в нито един момент не изрази съжаление
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието От днес в Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Божидар Божанов: Не се притесняваме от показанията на Паскал
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Украинският град Измаил беше подложен на масирана руска атака с...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Започва Национална информационна кампания за въвеждането на еврото...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ