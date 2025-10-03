БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
живо заседание народното събрание
Слушай новината

Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9.00 часа, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.

Съгласно парламентарния правилник, в рамките на блицконтрола в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

От 11.00 часа е предвиден редовен парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Даниел Митов, Борислав Гуцанов, Атанас Запрянов, Красимир Вълчев и Мариан Бачев.

# Народно събрание #блицконтрол #министри #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
3
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Политика

Президентът Радев: България трябва да използва пълноценно газопреносния си потенциал към ЕС и региона
Президентът Радев: България трябва да използва пълноценно газопреносния си потенциал към ЕС и региона
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани
Чете се за: 03:12 мин.
Атанас Атанасов: В ход е проруска кампания за влияние върху президентските избори Атанас Атанасов: В ход е проруска кампания за влияние върху президентските избори
Чете се за: 01:00 мин.
Иван Иванов: Ще има санкции за фирмите заради хаоса на АМ "Хемус" Иван Иванов: Ще има санкции за фирмите заради хаоса на АМ "Хемус"
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца да разреши казуса ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца да разреши казуса
Чете се за: 03:47 мин.
Високо напрежение: Управляващите срещу президента Високо напрежение: Управляващите срещу президента
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Втора жертва на потопа в Елените
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София" Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Очаквайте в "След новините": За човешката цена на войната...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ