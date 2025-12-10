Здравни специалисти напуснаха за час работните си места в Бургас в знак на протест

Протест на медицински специалисти се проведе пред УМБАЛ–Бургас. Медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори излязоха с протестни ленти и знамена, настоявайки за достойно заплащане и ясни правила за формиране на възнагражденията през 2026 година.

Десетки служители напуснаха работните си места за час – в знак на недоволство от липсата на конкретика в проектобюджета на НЗОК.

Специалистите предупредиха, че замразените доходи и липсата на перспектива водят до сериозен отлив на кадри и поставят здравната система под риск.