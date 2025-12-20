Зелен билет за градския транспорт в София

За първи път този сезон в София ще може да се пътува със зелен билет заради прогноза за мръсен въздух.

Билетът ще важи днес, утре и в понеделник. Мярката се въвежда заради очаквани мъгли и задържане на фини прахови частици.

Зеленият билет струва 1 лев, важи за целия ден и позволява неограничено пътуване в градския транспорт. Може да се купи с банкова карта в превозните средства, от шофьорите, онлайн или от касите на градския транспорт.

За същия период паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно. От Столичната община уточняват, че зеленият билет не важи за нощния градски транспорт.