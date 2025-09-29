Зеленски предлага единен европейски въздушен щит срещу Русия

Украйна предлага създаването на единен въздушен щит срещу руските заплахи съвместно с европейските съюзници. Предложението отправи украинският президент Володимир Зеленски, който се включи чрез видеоконферентна връзка на форума за сигурността, който се провежда във Варшава.

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО. Москва умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските държави. Форумът за сигурността се провежда за 12-ти път. Тази година в него участват около 3 хиляди делегати от 80 държави. В рамките на форума се проведе и среща на така наречения "Ваймарски триъгълник" - Комитета за взаимопомощ между Полша, Германия и Франция. В разговорите участва също украинският външен министър Андрий Сибиха и специалният американски пратеник за Украйна Кийт Келог.