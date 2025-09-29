Зеленски предлага единен европейски въздушен щит срещу Русия

Германският военен министър Борис Писториус предупреди, че Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО и европейската сигурност.
Украйна предлага създаването на единен въздушен щит срещу руските заплахи съвместно с европейските съюзници. Предложението отправи украинският президент Володимир Зеленски, който се включи чрез видеоконферентна връзка на форума за сигурността, който се провежда във Варшава.
Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО. Москва умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските държави. Форумът за сигурността се провежда за 12-ти път. Тази година в него участват около 3 хиляди делегати от 80 държави. В рамките на форума се проведе и среща на така наречения "Ваймарски триъгълник" - Комитета за взаимопомощ между Полша, Германия и Франция. В разговорите участва също украинският външен министър Андрий Сибиха и специалният американски пратеник за Украйна Кийт Келог.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Украйна предлага на Полша и всички наши партньори изграждането на съвместен, надежден щит срещу руските въздушни заплахи. Украйна може да противодейства на всички видове руски дронове и ракети, и ако действаме заедно в региона, ще имаме достатъчно оръжия и производствен капацитет за тях. Ако Русия загуби способността си да нанася удари в небето, тя няма да може да продължи войната."
Доналд Туск, премиер на Полша: "Тази война е и наша война. Трябва да сме наясно: това не е въпрос дали някой обича Украйна или дали някой има история на добри или лоши отношения с Украйна. Това не е просто въпрос на солидарност. Това е въпрос за сигурността и оцеляването на цялата западна цивилизация."