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Земетресение с магнитуд 5,3 разлюля Крит

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Земетресение с магнитуд 5,3 разлюля Крит
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Две земетресения със сила 4,6 и 5,3 са регистрирани днес на гръцкия остров Крит, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Не се съобщава за пострадали и щети.

Първият трус е бил с магнитуд 4,6 и е регистриран в 12:31 ч. (местно и българско време) с епицентър на 5 километра североизточно от малкия остров Гавдос. Бил е с дълбочина 13,4 км.

Шест минути по-късно е регистриран още един, по-силен трус с магнитуд 5,3. Епицентърът е бил на шест километра от Гавдос и е бил с дълбочина 10 км.

Трусовете са били усетени в няколко области на страната.

#5,3 #Гърция #Крит #земетресение

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