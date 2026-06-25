БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси североизточното крайбрежие на Япония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Властите не издадоха предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси североизточното крайбрежие на Япония
Снимка: БТА
Слушай новината

Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония, като японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, предаде Ройтерс.

Епицентърът на трусът е бил край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра, и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето.

Земетресението е засегнало префектура Аомори с интензивност над 6 по японската скала от 0 до 7, при което обикновено "е невъзможно да останеш прав или да се движиш, освен ако не пълзиш", посочи метеорологичната агенция.

Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но засега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Асошиейтед прес.

Земетресенията са често явление в Япония - една от най-сеизмично активните зони в света. На Япония се пада около една пета от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече.

#региона Тохоку #Япония #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
4
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
5
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Азия

Най-малко 15 загинали при пожар в обучителен център в Индия
Най-малко 15 загинали при пожар в обучителен център в Индия
Вулканично изригване в Индонезия рани тежко миньор Вулканично изригване в Индонезия рани тежко миньор
Чете се за: 01:32 мин.
Нов вид „ходеща" акула е открита край Папуа Нова Гвинея Нов вид „ходеща" акула е открита край Папуа Нова Гвинея
Чете се за: 02:05 мин.
Разкриха незаконна банка, управлявана от мафиотски организации Разкриха незаконна банка, управлявана от мафиотски организации
Чете се за: 01:02 мин.
"Море от облаци" в Китай - внушителен природен феномен (ВИДЕО) "Море от облаци" в Китай - внушителен природен феномен (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
Земетресение със сила 6,7 разтърси индонезийския остров Сулавеси Земетресение със сила 6,7 разтърси индонезийския остров Сулавеси
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
За по-малко от минута: Два труса над 7 по Рихтер разтърсиха...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го предлагали на пазара
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бъдещето на детската болница: И Здравното министерство ще проверява...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алиансът предал САЩ по време на войната с Иран, заяви Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ