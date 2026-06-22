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Най-малко 15 загинали при пожар в обучителен център в Индия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:20 мин.
По света
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загинали пожар обучителен център индия
Снимка: БТА

Най-малко 15 души, повечето от които студенти, загинаха при пожар в център за обучение по анимация в град Лакнау, Северна Индия, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Трагедията е станала в района Алигандж на Лакнау, столицата на най-населения щат в Индия -Утар Прадеш. На кадри от мястото се виждат служители в униформи, които изнасят тела, докато наблизо се е събрала голяма група хора.

По данни на полицията в сградата са се намирали около 21 студенти. Двама от тях са в тежко състояние, а четирима са получили по-леки наранявания и състоянието им е стабилно.

Заместник-главният министър на Утар Прадеш Браджеш Патак заяви, че причините за пожара все още се изясняват и се води разследване.

Трагедията идва само няколко седмици след тежък пожар в хотел в Делхи на 3 юни, при който загинаха над 20 души, включително около десетина чуждестранни граждани. Случаят отново постави на дневен ред въпросите за спазването на противопожарните изисквания в Индия.

#обучителен център #Индия #пожар

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