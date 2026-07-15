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Китай отчете растеж от едва 4,3% през второто тримесечие

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Икономика
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Резкият спад се дължи на войната в Иран и слабото вътрешно търсене

Китай, икономика
Снимка: БТА
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Икономическият растеж на Китай отбеляза рязко забавяне през второто тримесечие на годината. Причината е слабото вътрешно търсене и влиянието на войната в Иран върху цените на петрола, които силният износ не е могъл да компенсира.

Официалните данни за брутния вътрешен продукт показаха, че втората по големина икономика в света е отбелязала растеж от 4,3% между април и юни след ръст от 5% през първото тримесечие.

Растежът е под годишната цел на Китай - между 4,5% и 5% - най-ниската за страната от 1991 г. насам. Новите данни са първите за цяло тримесечие от началото на войната в Иран и показват най-ниския тримесечен растеж от края на 2022 г., когато Китай излизаше от строгите си ограничения, свързани с Covid-19.

СНИМКИ:БТА

Според Националното статистическо бюро те се дължат на наличието на повече фактори за външна нестабилност и несигурност.

#второ тримесечие #рязък спад #растеж #Китай #Икономика #новини в Метрото

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