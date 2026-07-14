БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убедителна домакинска победа класира Левски за втория...
Чете се за: 01:52 мин.
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо...
Чете се за: 00:50 мин.
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира...
Чете се за: 02:30 мин.
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на...
Чете се за: 03:35 мин.
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ изтеглят войските си от Ирак до края на септември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази
САЩ изтеглят войските си от Ирак до края на септември
Снимка: БТА
Слушай новината

Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракският премиер Али аз Зайди по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, цитиран от ДПА.

"Е, ние не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече", каза Тръмп в Белия дом. Той добави, че САЩ са готови да помогнат, ако Ирак има нужда, но не вярва това да се наложи.

Тръмп и Аз Зайди потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци.

През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност.

Преди това около 2500 американски военнослужещи бяха разположени в страната според данни на САЩ. След изтеглянето от Айн ал Асад американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона.

Правителството на Аз Зайди обвързва планираното изтегляне на САЩ с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепяни от Иран в различна степен.

Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември — огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят.

Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата, заяви Аз Зайди.

През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава". Операцията започна, след като милицията превзе големи територии там.

#Ирак #САЩ #военни сили

Последвайте ни

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
2
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
3
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания 0:1, ключов защитник на "петлите" бе принудително заменен
4
НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания 0:1, ключов защитник на...
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
5
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Азия

Трагедия в нощен бар в Тайланд: Голям пожар отне живота на близо 30 души
Трагедия в нощен бар в Тайланд: Голям пожар отне живота на близо 30 души
Китай се готви за мощния тайфун "Бави" след поредица бури, взели 50 жертви Китай се готви за мощния тайфун "Бави" след поредица бури, взели 50 жертви
Чете се за: 02:32 мин.
Петима загинаха при проливни дъждове в Северен Китай Петима загинаха при проливни дъждове в Северен Китай
Чете се за: 01:52 мин.
ЕК обеща допълнителни 18 млн. евро икономическа подкрепа за Ереван ЕК обеща допълнителни 18 млн. евро икономическа подкрепа за Ереван
Чете се за: 01:05 мин.
Край на безмитните малки пратки: 3 евро мито за внос от чужбина Край на безмитните малки пратки: 3 евро мито за внос от чужбина
Чете се за: 03:35 мин.
Ново земетресение разтърси Североизточна Япония, няма опасност от цунами Ново земетресение разтърси Североизточна Япония, няма опасност от цунами
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа? Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ