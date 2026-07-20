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Европейската комисия глоби с рекордните 550 милиона евро китайския гигант "АлиЕкспрес"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Европейската комисия глоби с рекордните 550 милиона евро китайския гигант "АлиЕкспрес"
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Европейската комисия глоби с рекордните 550 милиона евро китайския гигант в онлайн търговията "АлиЕкспрес" за допускане на продажби на незаконни продукти.

Компанията обави, че ще обжалва. Според Европейската комисия тя не е изпълнила задълженията си да не допуска на платформата си фалшиви друхи, опасни играчки и нездравословна козметика. Двегодишно разследване на Брюксел е констатирало, че системата за откриване на незаконни продукти на "АлиЕкспрес" не работи ефективно. Много незаконни стоки не са били обозначени, а някои от засечените са оставали на сайта няколко седмици. Освен това, търговецът не е налагал глоби на нарушителите, а проверките за съответствие са били лесни за заобикаляне. "АлиЕкспрес" е собственост на китайския технологичен конгломерат "Алибаба" и има 193 милиона клиенти в Европа.

#Алиекспрес #ЕК #глоби

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