"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Земетресение със сила 4,8 е регистрирано рано тази сутрин на Света гора

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:35 мин.
По света
земетресението турция усетено почти цялата страна каза директорът геофичния институт
Снимка: илюстративна
Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин на Света гора, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е бил в 4:20 ч. с епицентър на полуостров Атон, Северна Гърция, и по-конкретно – на 11 км западно-северозападно от административния център на монашеската република Карея.

Дълбочината на огнището се оценява на 11,8 км. Земетресението е било усетено и в района на Солун. Не се съобщава за пострадали хора и щети.

