Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки

Астронавтите от мисията „Артемис II“ изпратиха първите снимки на Земята, заснети по време на полета им към Луната. Кадрите са направени от космическия кораб „Орион“ и показват планетата ни като синьо-бяла сфера сред тъмния Космос.

Снимките са заснети около ден и половина след старта. На част от тях Земята се вижда през илюминатора на кораба, а на други – в цялост, покрита с облаци.

Екипажът вече се намира на огромно разстояние от Земята и продължава да се приближава към Луната.

Мисията е историческа, защото това е първият полет на хора към Луната от десетилетия. Астронавтите ще обиколят спътника на Земята и след това ще се върнат обратно.