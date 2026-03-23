Зендая и Том Холанд – женени ли са вече?

Актрисата Zendaya беше забелязана със златна халка, когато излезе на вечеря с Tom Holland в Лос Анджелис. Това веднага подпали нови слухове, че двамата може тайно да са се оженили.

Интересното е, че този път тя НЕ носеше големия си годежен пръстен, който показа на Golden Globe Awards 2025. Вместо това – по-скромна златна халка… което само налива масло в огъня.

Двамата изглеждали супер щастливи – усмихнати, спокойни и дори си говорели с деца на паркинга след вечерята (което феновете веднага приеха като „next level“ намек ).

Още по-любопитно – стилистът на Зендая, Law Roach, направо заяви, че сватбата вече се е случила: „Изпуснахте я!“

Зендая допълнително засили мистерията и по време на събитие, където актрисата Marsai Martin я подкачи за слуховете… а тя просто показа пръстена

Засега официално потвърждение няма.

Но феновете са убедени: нещо определено се случва