Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията на четири дружества на "Лукойл"

България договори удължаване на дерогацията по отношение на дейността на четири дружества на "Лукойл" у нас до 13 август, след интензивни разговори с институциите във Великобритания. Това съобщи днес министърът на енергетиката Жечо Станков при посещение в държавната ТЕЦ "Марица Изток” 2. По думите му през последните седмици са проведени детайлни разговори с представители на посолството на Великобритания, както и с Министерство на финансите на Великобритания и съответната санкционна агенция. Българската страна е успяла да убеди партньорите, че първоначалната тримесечна дерогация е твърде краткосрочна.

Жечо Станков -министър на енергетиката в оставка: "Успяхме да убедим партньорите, че трябва да ни предоставят по-дълга дерогация. Защо? Защото голяма част от корабите, които пристигат със суров петрол, те се застраховат именно от лондонски компании или ситуирани със седалище в Лондон, които с наближаване на изтичането на дерогацията, която между другото изтичаше в този уикенд и беше изключително важно да получим тази седмица отново изключението, генералният лиценз да бъде удължен.

И по този начин ние ги убедихме, че това ще даде прогнозируемост и дълга перспектива в момента пред завода - да запазим работните места на първо място; на второ място - когато може да се купуват на по-дълга база, в по-дългосрочен период суров петрол, може да постигнеш и по-добри цени. С други думи българските граждани да се възползват от всички тези преференции.

Изключително съм радостен и удовлетворен от работата на целия екип, защото работихме последните дни особено неуморно в непрекъсната комуникация с колегите. Удължаването на дерогацията до 13 август ни дава спокойствие, че доставките на суров петрол, работните места, запазването на работата на най-голямата рафинерия на Балканския полуостров, доставките на горива до крайните потребители ще се запазят и няма да има никакви притеснения в тази посока.”