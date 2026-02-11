Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев

Президентът Георги Първанов(2002-2012 г.) коментира в предаването „Денят започва“ последните събития в БСП и бъдещето на левицата. На въпрос за новия лидер на столетницата той заяви, че споделя оптимизма на новия лидер.

„Що се отнася до лидера Крум Зарков – мога да кажа само добри думи. Той е млад, енергичен, интелигентен. Той е човек почтен. Помня на два пъти да подава оставка, да напуска пост – и при Нинова, и при президента Радев си тръгна без шум, без скандали, цивилизована. Така трябва да бъде в съвременната политика, обаче отстоявайки категорично своята позиция.“

След Конгреса на БСП и смяната на ръководството, Първанов прогнозира добро бъдеще за левицата.

„Смея да кажа, че подобно бъдеще може да очаква левицата и за в бъдеще. Не казвам, че ще стане от раз, революционно, но със сигурност тези, които се надяваха да разграбят наследството на левицата, ще останат разочаровани.“

Той коментира и действията на досегашното ръководство. По отношение на отношенията с ГЕРБ и БСП той коментира, че са имали негативно отношение върху левицата.

„С цялото ми уважение на досегашното ръководство, някак те платиха сметката за онези договорки, за онова шушу-мушу, което имаше между други лидери и по-големите.“

Той коментира и това дали Румен Радев е конкурент на БСП на предстоящите избори.

„Това можеше да се каже до онзи ден, до конгрес, а сега предстои едно обръщане. Това е моята прогноза на човек, който е бил председател на партията и президент. Мисля, че има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП.“

Първанов отбеляза, че Радев не е дал знак да иска да представлява левите избиратели.

„Мисля, че идеята за борба с олигархията, с мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава. Един президент има повече лостове от един все още несъстоял се партиен лидер. Но Радев сигурно си е направил сметката. Във всеки случай тази идея за битка с модела трябва да получи разшифровка – трябва да видим за кой модел става дума.“

Президентът коментира и „троен модел“ в българската политика:

„Що се отнася до персоналния модел, към този момент аз провокативно ще кажа, че виждам един троен модел в лицето на Борисов, Пеевски и самия Радев. Триумвират е силно казано, те не работят заедно, дефакто те пречат не в еднаква степен, но в близка степен, на развитието на българската политика и управлението.“

На въпроса кого би подкрепил на предстоящите избори – БСП и Крум Зарков или Румен Радев, Първанов отговори категорично.

„За мен такава дилема не стои. Няма да гласувам за Румен Радев, ще гласувам за „БСП - Обединена левица“. Още повече, че сега виждам една промяна, която съм мотивиран да подкрепя, защото тя ще ни върне в мача, както аз обичам малко образно да се изразявам, така че и пожелавам успех на левицата.“

По въпроса за евентуално кандидатстване на Илияна Йотова за президент, Първанов подчерта, че е работил с нея още преди 30 години. Той остро критикува и вчерашното поведение на лидера на МЕЧ Радостин Василев, който напусна консултациите при държавния глава.