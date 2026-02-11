АПС сезира международни институции относно измененията в Изборния кодекс

Парламентарната група на Алианс за права и свободи изпрати официални писма до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), с които сезира международните институции относно последните изменения в Изборния кодекс. Според ПГ на АПС приетите текстове, засягащи ограничаването на правото на глас на българските граждани, живеещи извън Европейския съюз, представляват сериозно отстъпление от демократичните стандарти и поставят под въпрос равнопоставеността на избирателите.

С този ход парламентарната група цели международен преглед на промените и гарантиране на основното избирателно право на българските граждани, независимо от тяхното местопребиваване, посочват от пресцентъра на партията.

