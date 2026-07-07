Жеги и пожари в Западна Европа: Броят на евакуираните във Франция достигна 12 000

Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове.

Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирене-Ориентал достигна 12 000. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес.

В 61 френски департамента остава в сила код „оранжево“ за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високият код „червено“ за очаквани температури до 40 градуса по Целзий.

Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуацията на над 100 души от два хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианския остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи. Има евакуирани хора.